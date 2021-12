Comissão da Câmara aprova convite a General Heleno para explicar autorização para garimpo na Amazônia

Por ocupar a Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Defesa, ministro é responsável por autorizar exploração mineral em regiões próximas às fronteiras

Marcos Corrêa/PR General Augusto Heleno, GSI



A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou a convocação do Ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), General Augusto Heleno, para explicar a autorização dada para projetos de garimpo de ouro no Amazonas. A aprovação foi confirmada na tarde desta quarta-feira, 8, dias depois da autorização ter sido divulgada. Além de ser o titular do GSI, Heleno ocupa a secretaria-executiva do Conselho Nacional de Defesa, órgão responsável por autorizar a exploração de minérios em áreas a 150 quilômetros das fronteiras com o Brasil. As áreas de exploração ficam localizadas em ilhas do Rio Negro, local que é rodeado por indígenas de mais de 23 etnias. A decisão foi tomada após o requerimento do deputado federal Elias Vaz (PSB-GO). A convocação foi transformada em convite, permitindo uma ausência do ministro.