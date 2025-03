Bolsonaro encontra Valdemar Costa Neto após decisão de Moraes e diz que PL da Anistia é prioridade

Durante conversa com jornalistas, ex-presidente disse que também irá focar na organização das candidaturas nos Estados: ‘Muita gente quer vir ao Senado, mas não tem vagas para todo mundo’

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto em conversa com a imprensa nesta quarta-feira (12)



O ex-presidente Jair Bolsonaro se encontrou nesta quarta-feira (12) com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, pela primeira vez em mais de um ano. Eles se reuniram na sede do Partido Liberal e saíram para almoçar juntos em uma churrascaria em Brasília. Ontem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, derrubou as medidas cautelares e autorizou o contato entre os políticos, que chegaram a se falar por telefone.

Durante conversa com jornalistas, Bolsonaro enfatizou que o foco principal será a organização das candidaturas nos Estados e discutir um projeto de lei que visa conceder anistia aos indivíduos envolvidos nos atos ocorridos em 8 de Janeiro. “O jogo começou a afunilar, com muitas candidaturas. Muita gente quer vir ao Senado, mas não tem vagas para todo mundo. Preciso conversar com Valdemar qual é o critério que a gente vai adotar. Em princípio, quem tem mandato estaria dentro, mas quem está queimado não vai disputar comigo sendo cabo eleitoral”, disse.

“O PL da Anistia para nós é uma prioridade. Todos os partidos, com exceção da esquerda estão do nosso lado, ou muito favoráveis”, declarou Bolsonaro. Ele ressaltou a importância de estabelecer critérios para as candidaturas, afirmando que aqueles que ocupam cargos eletivos estão aptos, enquanto os que estão “queimados” não devem concorrer.

Valdemar Costa Neto, por sua vez, anunciou que a comunicação entre ele e Bolsonaro será diária a partir de agora, após um longo período de mais de um ano sem diálogo. Essa nova fase de interação pode ser um indicativo de uma estratégia mais unificada dentro do partido. “As bombas todas eu jogo na mão de Bolsonaro. Tava com muita (saudade). Já dei um beijo nele hoje”, disse mais cedo Costa Neto.

A decisão de Moraes também teve implicações significativas para Valdemar, que conseguiu recuperar bens que haviam sido apreendidos pela Polícia Federal. Entre os itens devolvidos estão dinheiro, relógios de luxo, iPhones e seu passaporte, que estava sob retenção há 13 meses. A defesa de Valdemar argumentou que a ausência de denúncias por parte da Procuradoria Geral da República foi um fator determinante para o fim das medidas cautelares impostas a ele.

O ministro do STF havia proibido o contato entre os dois em fevereiro de 2024, após a Polícia Federal (PF) deflagrar a Operação Tempus Veritatis, que cumpriu mandados de busca e apreensão no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado ocorrida em 2022.

Ato na Paulista

O ex-presidente disse esperar até um milhão de pessoas no ato de rua que será realizado na Avenida Paulista neste domingo (16). Segundo ele, a tônica do seu discurso será exclusivamente sobre o PL da Anistia, pauta que é tratada como prioridade no partido. “Não vou cobrar o Hugo Motta. Ele sabe o que tem que fazer. É uma pessoa equilibrada. Conversei com ele antes das eleições. Não fiz exigência nenhuma. Nós, como parlamentares, você olhando no olho sabe o que o outro quer. Não é prioridade minha não, é de quem tem coração”, disse Bolsonaro.

Ele desembarcou em Brasília na manhã desta quarta-feira após compromisso em São Paulo. No desembarque, o ex-presidente se encontrou com o secretário de governo de São Paulo e presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o abraçou. De acordo com Bolsonaro, não deu tempo de aprofundar nenhuma conversa, mas relatou já ter procurado o dirigente partidário para pedir o apoio do partido ao PL da Anistia.

Ainda segundo relatos do ex-presidente, Kassab se declarou favorável à proposta. Em declarações públicas, o presidente do PSD liberou os parlamentares para votarem como quiserem. Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara.

Ele minimizou o movimento do PT e do governo para vetá-lo, assim como o descontentamento de ministros do STF por causa das relações do deputado com o governo Donald Trump, sob o argumento de que Eduardo é a pessoa certa para o cargo. “O Eduardo é amigo do Trump. Queria que fosse amigo de quem? Do Maduro? Isso é crise? É solução”, afirmou.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

