‘Como é bom o socialismo, né?’, diz Bolsonaro sobre protestos em Cuba

Presidente disse que manifestantes foram pedir liberdade e tiveram ‘borrachada, pancada e prisão’; país foi às ruas contra a crise econômica e sanitária

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente falou sobre a repressão aos protestos em Cuba



O presidente Jair Bolsonaro falou nesta segunda-feira, 12, sobre as manifestações contra o governo em Cuba, que reuniram milhares de pessoas nas ruas neste domingo, 11. O chefe do Executivo disse que “o dia de ontem foi muito triste” e fez uma comparação com a situação da Venezuela. “Muita gente acha que a gente nunca vai chegar lá, que a gente nunca vai chegar como na Venezuela (…) E tem gente aqui que apoia esse tipo de gente. É sinal que eles estão querendo viver como os cubanos e os venezuelanos”, disse o presidente a apoiadores. “Foram pedir, além de alimentos, eletricidade. Por último, foram pedir liberdade. Sabe o que eles tiveram ontem? Borrachada, pancada e prisão. Como é bom o socialismo, né?”, ironizou Bolsonaro. Houve repressão aos protestos, que ocorrem em um momento em que Cuba sofre uma grave escassez de medicamentos, produtos básicos e também atravessa a terceira e pior onda de Covid-19. O serviço de internet móvel em todo o país foi cortado, presumivelmente para impedir a divulgação de vídeos dos protestos e reduzir a capacidade de reunião dos participantes. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusou “mercenários pagos pelo governo dos EUA” de organizarem os atos contra o governo. Mais tarde, ele falou ao vivo na televisão estatal e pediu para que seus apoiadores estejam prontos para o “combate” em resposta às manifestações.