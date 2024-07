‘Como sou defensor da democracia, acho que temos que condenar’, diz Lula sobre atentado contra Trump

“Ao invés de a gente ficar analisando se alguém ganha com isso, o que nós temos que ter certeza é que a democracia perde “, completou o presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a se manifestar em relação ao atentado contra Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e candidato do Partido Republicano à eleição deste ano. Em declaração a jornalistas no Palácio do Itamaraty, nesta segunda-feira (15), Lula afirmou ser “defensor da democracia” e que condena o atentado. “A gente não pode ter dúvida de condenar qualquer manifestação antidemocrática, seja pela direita, seja pela esquerda”, declarou. “Ninguém tem o direito de atirar numa pessoa porque não concorda com ela.” Lula disse, ainda, que o ocorrido “empobrece a democracia”. “Não sei se vai fortalecer alguém. Isso empobrece a democracia”, disse. “Ao invés de a gente ficar analisando se alguém ganha com isso, o que nós temos que ter certeza é que a democracia perde “, completou.

Lula continuou: “Os valores do diálogo, os valores do argumento, os valores de sentar em uma mesa da forma mais diplomática para encontrar soluções para os problemas vão pelo ralo”. Na sequência, Lula disse novamente que condena o atentado. “Se tudo vai se encontrar na base da bordoada, na base da violência, na base do murro, na base do tiro, na base da faca, para onde é que vai a democracia? E como eu sou um defensor da democracia, eu acho que nós temos que condenar”, afirmou.

O presidente brasileiro já havia dito na rede social X, no sábado (13), que “o atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado”. A postagem foi ao ar no mesmo dia em que Trump saiu ferido na orelha após um tiro em um comício na Pensilvânia. O candidato republicado foi retirado às pressas do evento. A declaração de Lula ocorreu pouco antes de receber o presidente da Itália, Sergio Matarella, em um almoço com autoridades no Itamaraty.

O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável. — Lula (@LulaOficial) July 13, 2024

