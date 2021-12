‘Conseguimos enviar para o STF um homem terrivelmente evangélico’, diz Bolsonaro

Presidente comemorou aprovação de Mendonça no plenário do Senado e disse que cumpriu ‘compromisso’

Reprodução/Instagram/jairmessiasbolsonaro/26.09.2021 Presidente comemorou aprovação de Mendonça



O presidente Jair Bolsonaro (PL) comemorou nesta quinta-feira, 2, a aprovação de André Mendonça para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O chefe do Executivo afirmou que conseguiu cumprir o “compromisso” de indicar um nome “terrivelmente evangélico” a Suprema Corte. “Hoje para mim, para todos nós, para os cristãos, também é um dia bastante feliz. No dia de ontem conseguimos enviar para o STF um homem terrivelmente evangélico. Um compromisso nosso de mandar para a Suprema Corte uma pessoa que tem Deus no coração”, declarou durante um evento de formação de sargentos do Exército, no Rio de Janeiro. A nomeação de Mendonça foi aprovada ontem no plenário do Senado por 47 votos a favor e 32 contrários. Pastor presbiteriano, o novo ministro afirmou, na sabatina, que respeitará o Estado laico brasileiro e os ‘direitos constitucionais’ de casais homossexuais, já reconhecidos pela Corte anteriormente. A posse está marcada para o dia 16 de dezembro.