Conselho de Ética aprova relatório que pede cassação de Gabriel Monteiro 

Decisão ainda precisa passar pelo plenário; ex-policial militar e youtuber é investigado em acusações de estupro, assédio moral e por forjar vídeos na internet

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vereador Gabriel Monteiro pode ter seu mandato cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em processo interno



Os sete membros do Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovaram nesta quinta-feira, 11, o relatório do vereador Chico Alencar (PSOL) que pede a cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro (PL) por quebra de decoro parlamentar. O ex-policial militar e youtuber é investigado em acusações de estupro, assédio moral e por forjar vídeos na internet. Agora, o caso será levado para o plenário da Câmara. A votação está marcada para a próxima terça-feira, 16, e contará com a participação de 50 vereadores. Para cassar os direitos políticos de Gabriel Monteiro nos próximos oitos anos, serão necessários 34 votos. Já para aprovar uma possível suspensão de mandato, será preciso formar maioria absoluta, ou seja, 26 votos. Monteiro, vale lembrar, ainda vislumbra ser candidato a deputado federal pelo Partido Liberal nas eleições de 2022.