Constantino diz que 7 de setembro teve ‘elite e gente humilde com um ponto em comum: defender a pátria’

Presidente Jair Bolsonaro participou das festividades do Bicentenário da Independência em Brasília e realizou uma motociata no Rio de Janeiro

JOãO VELOZO/LEIAJÁIMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/09/2022 Manifestantes foram às ruas em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil



Após as realizações dos atos em comemoração ao Bicentenário da Independência no Brasil nas principais capitais do país, e que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília e Rio de Janeiro, manifestantes continuaram nas ruas para a celebração da data. Mais cedo, o mandatário participou de uma motociata na capital carioca e foi do Aterro do Flamengo até a praia de Copacabana, na zona sul. No local, o chefe do Executivo ressaltou que pretende jogar nas “quatro linhas da Constituição” e que seu maior orgulho é “ressurgir o patriotismo” no país. “Somos um governo que sabemos que o Estado é laico, mas o seu presidente é cristão, nós defendemos a vida desde a sua concepção, não existe no nosso governo a ideia de legalizar o aborto. Nós sabemos o que uma mãe sente quando tem dentro de casa um filho no mundo das drogas. Por isso, o nosso governo não aceita sequer discutir a legalização das drogas. Não admitimos ideologia de gênero, os nossos filhos são o nosso patrimônio”, declarou.

O analista político Rodrigo Constantino informou que esteve em Copacabana e que é “impressionante” a presença dos apoiadores nas ruas, apesar das “narrativa de quem vive numa bolha”. “Você sai na rua e pisa no chão para ver a celebração e a festa e vê gente humilde e da elite com um único denominador comum: defender a pátria e o respeito à Constituição”, pontuou. O economista também citou o caso dos empresários, que foram alvos de uma ação da Polícia Federal – a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) – em que oito empreendedores tiveram seus endereços alvos de buscas e apreensões e elogiou o tom “ordeiro” dos atos na capital fluminense. “Uma festa cívica, patriótica, muito bonita, com o reconhecimento caloroso de todos aqueles que fizeram um trabalho em defesa dos valores da pátria e contra as narrativas absurdas, descoladas da realidade”, finalizou.

