Convenção do PSDB para candidatura de Datena é marcada por confrontos

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) foi palco de tensões na manhã deste sábado (27) durante a convenção do PSDB para a candidatura de José Luiz Datena. O evento, que deveria ser um marco festivo para o partido, foi marcado por confrontos entre partidários e opositores. Imagens ao vivo mostraram uma pequena movimentação de pessoas tentando entrar no auditório, enquanto outras já estavam no interior do local. A segurança precisou ser reforçada. A confusão começou quando opositores tentaram invadir o evento, resultando em gritos e tentativas de fechar a porta para impedir a entrada de mais pessoas. Partidários de Datena, que estavam dentro do auditório, começaram a gritar o nome do candidato, reforçando a decisão do partido. A situação ficou tensa, com partidários contrários à decisão do PSDB tentando se manifestar. A Polícia Militar foi chamada para controlar a situação e separar os grupos em conflito.

O episódio remete a eventos passados do PSDB, como as prévias de 2016, que também foram marcadas por tumultos e violência. Na ocasião, houve quebra-quebra, roubo de urna e até troca de tapas entre filiados. A convenção de hoje, que deveria ser um dia de celebração para o lançamento da candidatura de Datena, acabou sendo interrompida por cenas de conflito. A Polícia Militar conseguiu acalmar os ânimos, e a convenção prosseguiu com a separação dos opositores e apoiadores.