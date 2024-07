Eleições em Araraquara terá disputa entre candidatos do PL e PT, aponta Paraná Pesquisas

Ex-vereador Luis Claudio Lapena Barreto (PL), conhecido como Dr. Lapena, aparece à frente com 34,8% das intenções de votos contra 33% de Eliana Honais (PT), ex-secretária da Saúde

Reprodução/Instagram/@doutorlapena e @elianahonain Ex-vereador Luis Claudio Lapena Barreto (PL) e Eliana Honais (PT), ex-secretária da Saúde



Um levantamento realizado pela Paraná Pesquisa em relação às eleições municipais de Araraquara, mostra o ex-vereador Luis Claudio Lapena Barreto (PL), conhecido como Dr. Lapena, à frente com 34,8% nas intenções de votos contra 33% de Eliana Honais (PT), ex-secretária da Saúde. Pedro Tedd (Novo), aparece na terceira posição, bem atrás dos dois primeiros, com 8,3%. Votos nulos e brancos somam 8,2% e 7% não sabem ou não responderam à pesquisa. Esses dados mostram que haverá uma disputa entre um apoiado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A pesquisa realizada entre os dias 21 e 25 de julho, foi feita com uma amostra de 710 eleitores, e tem margem de erro de 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais.

Dr. Lapena, que aparece na primeira posição, tem maior apoio das mulheres. Elas representam 36,1% dos seus eleitorado e são da faixa etária de 25 a 34 anos. Eliana Honais, também tem sua maior base entre as mulheres, porém, das que tem entre 45 a 59 anos. Perguntados se apoiaram um candidato indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 24,6% dos eleitores responderam que “com certeza” já 45,1% disseram ‘Jamais’. Em relação ao ex-presidente do Brasil, 50,1% disseram que “Jamais” votariam e 27,7%, que poderiam votar. Já indicados pelo governador Tarcísio de Freitas, 22% votariam em um aliado dele e 33,4% jamais votariam.

A Paraná Pesquisa também ouviu os eleitores sobre o que eles acham do atual prefeito da cidade. Os resultados mostram que 53,1% da população o aprovam. O governador Tarcísio de Fretas (Republicanos) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também tem apoio dos eleitores. Tarcísio é aprovado por 63,5%, e desaprovado pro 32%, já o mandatário brasileiro tem 48,2% de aprovação, contra 47,7% de desaprovação.