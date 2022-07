Convenções partidárias começam dia 20; conheça o calendário

A maioria dos partidos já confirmou as datas, apenas cinco ainda não divulgaram; Ciro Gomes será o primeiro a oficializar a candidatura

Fabio Rodrigues Pozzebon/Agência Brasil Eleitores terão a lista de candidatos à presidente oficializados até o início de agosto.



De 20 de julho a 5 de agosto, acontecem as convenções partidárias para a escolha dos candidatos e formação das coligações, como prevê o Superior Tribunal Eleitoral. Os partidos já estabeleceram o calendário. Quem dá a largada para a oficialização da candidatura é Ciro Gomes (PDT), dia 20. Na sequência, vem o ex-presidente Lula (PT), no dia 21, André Janones (Avante), 23, Jair Bolsonaro (PL), 24, Simone Tebet (MDB), 25, Luiz Felipe D’Avila (Novo), 30, Pablo Marçal (Pros), 30, José Maria Eymael (Democracia Cristã), 31 e Luciano Bivar (União Brasil), 5 de agosto. Os candidatos Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB) e Leonardo Péricles (Unidade Popular) ainda não definiram data. O MDB e do Pros ficaram de confirmar as datas divulgadas.