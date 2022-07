Bolsonaro lançará candidatura à reeleição em 24 de julho, no Maracanãzinho

Lançamento estava previsto para ocorrer em Brasília, no dia 23, mas foi adiado e teve seu local alterado

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 06/07/2022 DF - BOLSONARO/RECEBE DELEGAÇÃO GYMNASIADE - POLÍTICA - Foto, Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia. Nesta quarta (06) o Presidente Jair Bolsonaro recebe no Palácio do Planalto a delegação de estudantes que participaram da 19ª Gymnasiade 2022 na França em Maio/22.



O presidente Jair Bolsonaro (PL) lançará oficialmente a campanha à reeleição no próximo dia 24, que será um domingo, no Rio de Janeiro. O local escolhido foi o ginásio do Maracanãzinho. Inicialmente o lançamento estava previsto para ocorrer em Brasília, no dia 23, mas houve um pedido de parte dos auxiliares de Bolsonaro para que o vento acontecesse em São Paulo. A ideia foi até acatada inicialmente, no entanto não há lugares disponíveis para um evento deste porte na data escolhida para a capital paulista, o que levou o evento para a capital fluminense.

Integrantes da equipe do presidente esperam mais de 12 mil pessoas na ato. Com um grande número de convidados, o evento marcado para começar às 11h da manhã contará com um esquema reforçado de segurança. Jair Bolsonaro foi deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro entre 1991 e 2018, quando se elegeu à presidência da República. O Estado é considerado vital para os aliados do presidente na busca de votos na região Sudeste do país.

