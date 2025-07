Coronel Chrisóstomo é confirmado na CPMI que investigará fraudes no INSS

Deputado do PL de Rondônia será titular da comissão que apura desvios milionários na Previdência; ele foi um dos articuladores da criação da CPI

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Deputado reafirma sua defesa dos aposentados e pensionistas brasileiros



O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) foi confirmado como um dos cinco parlamentares do Partido Liberal que irão compor a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) destinada a investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conhecidas como o “roubo dos aposentados”. A indicação ocorreu após reunião nesta quarta-feira (16), com o líder da bancada, deputado Sostenes Cavalcante (PL-RJ), e outros membros da legenda.

Chrisóstomo esteve envolvido nas denúncias desde o início das apurações realizadas pela Polícia Federal e pela Advocacia-Geral da União (AGU). Foi ele quem protocolou o pedido oficial de criação da CPI no Congresso Nacional, além de atuar como um dos principais articuladores da pauta entre os parlamentares.

Agora como membro efetivo da CPMI, o coronel reafirma sua defesa dos aposentados e pensionistas brasileiros. “É um compromisso que assumi com o povo. Vamos investigar, cobrar responsabilidade e garantir justiça”, afirmou. Além de Chrisóstomo, a bancada do PL indicou os deputados Coronel Fernanda (MT), Bia Kicis (DF), Zé Trovão (SC) e Fernando Rodolfo (PE). A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) também integrará a comissão. O deputado Coronel Tadeu (PL-SP) atuará no sistema de rodízio com Zé Trovão, assumindo a vaga por um período de 45 dias.

A CPMI vai apurar denúncias de pagamentos indevidos, fraudes em cadastros e outras irregularidades que causaram prejuízos milionários à Previdência Social. A expectativa é de que o colegiado proponha medidas legislativas para aperfeiçoar os mecanismos de controle e proteção do INSS, reforçando a segurança dos dados e benefícios dos segurados.