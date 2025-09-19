Corregedor da Câmara pede suspensão de deputados após motim no plenário

Marcos Pollon (PL-MS) pode ser suspenso por 90 dias, enquanto Zé Trovão (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS) enfrentam pedido de suspensão por 30 dias

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Deputado Diego Coronel vai presidir a comissão da PEC da Anistia na Câmara



O corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD-BA), recomendou nesta sexta-feira (19) a suspensão cautelar do mandato de três parlamentares envolvidos no motim que paralisou os trabalhos do plenário em agosto.

Segundo o relatório, o deputado Marcos Pollon (PL-MS) pode ser suspenso por 90 dias, enquanto Zé Trovão (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS) enfrentam pedido de suspensão por 30 dias. De acordo com a Corregedoria, os três tiveram papel central na obstrução: Trovão tentou impedir fisicamente a retomada da sessão pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), enquanto Pollon e Van Hattem resistiram até o fim a devolver a cadeira da presidência.

Além das suspensões, Coronel recomendou censura escrita a outros parlamentares da oposição que participaram do episódio, incluindo Allan Garcês (PP-MA), Bia Kicis (PL-DF), Carlos Jordy (PL-RJ), Caroline de Toni (PL-SC), Domingos Sávio (PL-MG), Julia Zanatta (PL-SC), Nikolas Ferreira (PL-MG), Paulo Bilynskyj (PL-SP), Marco Feliciano (PL-SP), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL, e Zucco (PL-RS), líder da oposição.

