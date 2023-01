Eduardo Leite é alvo de novo ataque hacker no Twitter

Governador do Rio Grande do Sul teve fotos de perfil e de capa excluídas e publicações recentes deletadas

ITALO SANTOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-governador Eduardo Leite (PSDB) durante campanha ao Governo do Rio Grande do Sul



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), teve sua sua conta no Twitter, plataforma de mensagens em tempo real, invadido por um hacker. Essa é a terceira vez que o tucano tem o perfil hackeado em um período de um mês. Desta vez, o governador teve as fotos de perfil e de capa excluídas e publicações anteriores deletadas. Até o momento, não há informações de que o político conseguiu recuperar a conta, que permanece também sem o nome de Eduardo Leite. O site da Jovem Pan tentou contato com assessoria do governador, mas ainda não teve retorno. Em 6 de janeiro, o governador gaúcho havia relatado problemas com a conta. Dez dias depois, em 16 de janeiro, o perfil na rede social, que atualmente é aberto, ficou restrito a seguidores e a imagem foi trocada pela foto de uma mulher loira com a camisa da Argentina. Em 19 de janeiro, Leite anunciou que havia recuperado a conta com uma mensagem de agradecimento.

“Recuperei o acesso à conta, depois de alguns dias sob ataque hacker. Agradeço a todos que ajudaram na retomada. Alguns tuítes críticos aos ataques de 8/1 foram apagados, mas reitero: a democracia vencerá!”, publicou o governador gaúcho, em publicação agora excluída. Eduardo Leite tem 242,6 mil seguidores no Twitter. Após o terceiro ataque hacker, a última mensagem do tucano na rede social é de 23 de dezembro de 2022, onde ele compartilha a indicação do delegado da Polícia Federal Sandro Caron para o cargo de secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Reeleito ao Palácio Piratini ainda no primeiro turno das eleições de 2022, Leite assume a presidência do Partido da Social Democracia do Brasil (PSDB) em 2 de fevereiro.