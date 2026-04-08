Corrida ao TCU: Sete candidatos disputam vaga do ministro Aroldo Cedraz

Previsão é que a sabatina aconteça na próxima segunda-feira (13), às 14h, quando a comissão de Finanças e Tributação vai deliberar sobre as indicações

Valter Campanato/Agência Brasil Aroldo Cedraz vai se aposentar do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU)



Sete nomes foram indicados pelos líderes partidários para concorrer à indicação da Câmara dos Deputados para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

Ao todo, sete nomes passarão por sabatina antes da votação no plenário.

A concorrência ao posto se dá pela aposentadoria do ministro Aroldo Cedraz. São eles:

Danilo Forte (PP-CE), indicado pela Federação PSDB/Cidadania

Hugo Leal (PSD-RJ), indicado pelo PSD

Elmar Nascimento (União-BA), indicado pelo União Brasil

Gilson Daniel (Pode-ES), indicado pelo Podemos

Odair Cunha (PT-MG), indicado pelo MDB, PT, PDT, PCdoB, PSB, Republicanos, Solidariedade, PRD, PP, PV e Psol

Soraya Santos (PL-RJ), indicada pelo PL

Adriana Ventura (Novo-SP), indicada pelo Novo

A previsão é que a sabatina aconteça na próxima segunda- feira (13), às 14h, quando a comissão de Finanças e Tributação vai deliberar sobre as indicações.

O Tribunal de Contas da União ( TCU) é formado por nove ministros. Desses, seis são indicados pelo Congresso Nacional e três pelo presidente da República. Os nomes indicados após passarem por sabatina ainda precisam de aprovação no Senado Federal.

Dentre as atribuições do órgão o TCU analisa as contas prestadas anualmente pelo presidente da República e fiscaliza a aplicação de recursos públicos federais.