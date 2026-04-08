Corrida ao TCU: Sete candidatos disputam vaga do ministro Aroldo Cedraz
Previsão é que a sabatina aconteça na próxima segunda-feira (13), às 14h, quando a comissão de Finanças e Tributação vai deliberar sobre as indicações
Sete nomes foram indicados pelos líderes partidários para concorrer à indicação da Câmara dos Deputados para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).
Ao todo, sete nomes passarão por sabatina antes da votação no plenário.
A concorrência ao posto se dá pela aposentadoria do ministro Aroldo Cedraz. São eles:
- Danilo Forte (PP-CE), indicado pela Federação PSDB/Cidadania
- Hugo Leal (PSD-RJ), indicado pelo PSD
- Elmar Nascimento (União-BA), indicado pelo União Brasil
- Gilson Daniel (Pode-ES), indicado pelo Podemos
- Odair Cunha (PT-MG), indicado pelo MDB, PT, PDT, PCdoB, PSB, Republicanos, Solidariedade, PRD, PP, PV e Psol
- Soraya Santos (PL-RJ), indicada pelo PL
- Adriana Ventura (Novo-SP), indicada pelo Novo
A previsão é que a sabatina aconteça na próxima segunda- feira (13), às 14h, quando a comissão de Finanças e Tributação vai deliberar sobre as indicações.
O Tribunal de Contas da União ( TCU) é formado por nove ministros. Desses, seis são indicados pelo Congresso Nacional e três pelo presidente da República. Os nomes indicados após passarem por sabatina ainda precisam de aprovação no Senado Federal.
Dentre as atribuições do órgão o TCU analisa as contas prestadas anualmente pelo presidente da República e fiscaliza a aplicação de recursos públicos federais.
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