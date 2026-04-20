Quem era Gerardo Renault, pai da Ana Paula do ‘BBB’ que morreu a três dias da final

Gerardo Henrique Machado Renault, pai da participante Ana Paula, do Big Brother Brasil 2026, morreu no domingo (20), a três dias da final do progrma que pode tornar a filha a mais nova milionária do Brasil, a depender da escolha do público.

A informação foi confirmada pela família por meio das redes sociais, entretanto, não teve a causa da morte revelada. Ana Paula foi notificada do faleciomento do pai por meio da produção do programa e decidiu por permanecer na casa até terça-feira (21), quando será exibido o último dia do programa e revelado o grande campeão ou campeã da edição. A família também informou que esse era um desejo de Gerardo.

Estão na final: Ana Paula, Milena e Juliano Floss.

Nascido em Belo Horizonte, em Minas Gerais, Gerardo Renault era advogado, mas teve passagem pelo mundo político. Foi vereador de Belo Horizonte em 1951, cargo ao qual foi reeleito outras três vezes. Sua experiência política foi além, em 1991, elegeu-se deputado federal e estadual e presidente do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais.

O ex-deputado teve cinco filhas, três do primeiro casamento, com Verda Cardoso Renault, e duas do segundo, com Maria Aparecida Renault – mãe de Ana Paula.

Gisele;

Rene;

Cibele;

Maria Aparecida;

Ana Paula Renault

Ex-deputado, Gerardo Renault, 96 anos, estava internado desde o começo do mês. Conforme relatado por Ana Paula em várias ocasiões durante o programa, ele tinha a saúde debilitada. Em uma das situações, após briga com o ex-participante Alberto Cowboy, ela chegou a dizer que o pai “estava quase morte”. Em outra ocasião, a ‘sister’ chegou a dizer que estava preocupada e que o “cérebro não conseguia bloquear mais”. “Não sei como está meu pai, não sei como está a situação na minha casa. Nem sei se ele vai entender porque eu sumi. A única pessoa que me apoiou sempre”, disse para os aliados do jogo.

Foi Gerardo que insentivou a filha a entrar mais uma vez no programa – ela já tinha participado da edição de 2016, quando foi expulsa por agressão. Ele chegou a gravar uma vídeo para a filha, em que dizia estar com muita saudade dela. “Oi, filhinha, tudo bem? Saudades são muitas. Estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai que te ama muito”, disse.