CPI da Covid-19 aprova convocação de Ricardo Barros e de diretor citado em denúncia de propina

Líder do governo na Câmara será ouvido no próximo dia 8, após ter sido citado como envolvido em supostas irregularidades na compra da Covaxin

Líder do governo na Câmara, Ricardo Barros



A CPI da Covid-19 aprovou nesta quarta-feira, 30, a convocação do deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, e do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Outros servidores da pasta e empresários ligados à indústria farmacêutica também serão convocados. Barros se tornou alvo da CPI após ter sido mencionado no depoimento do deputado Luis Miranda (DEM-SP), que afirmou que o líder do governo na Câmara teria sido citado por Bolsonaro como um dos envolvidos em supostas irregularidades no contrato da Covaxin. Ele nega as acusações. O parlamentar será ouvido pelos senadores na quinta-feira, 8. Já Roberto Ferreira Dias é apontado como autor de suposta cobrança de propina em uma negociação para compra de vacinas contra a Covid-19, segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo. Ele foi exonerado do Ministério da Saúde nesta quinta e o depoimento está marcado para a próxima quarta-feira, 7. O representante da empresa Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, também foi convocado e deve ir à CPI nesta sexta-feira, 2. Ele afirma que o diretor de Logística da Saúde teria pedido US$ 1 dólar por dose do imunizante.