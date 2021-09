CPI da Covid-19 ouve empresário Luciano Hang, suspeito de integrar ‘gabinete paralelo’

Dono da rede de lojas Havan também será questionado sobre o atestado de óbito da sua mãe, Regina Hang, que teria sido fraudado pela Prevent Senior

Reprodução O empresário Luciano Hang



A CPI da Covid-19 recebe nesta quarta-feira, 29, o empresário Luciano Hang. A expectativa dos senadores é que o dono da rede de lojas Havan preste esclarecimentos sobre o financiamento e a disseminação de notícias falsas sobre a pandemia e sobre sua possível participação no “gabinete paralelo” da Saúde. Além disso, o depoente deve ser questionado sobre o atestado de óbito da sua mãe, Regina Hang, que, segundo dossiê enviado ao colegiado por ex-médicos da Prevent Senior, teria sido fraudado para esconder a causa da morte: infecção pelo coronavírus. Como a Jovem Pan mostrou anteriormente, o depoimento de Luciano Hang não é consenso entre os membros da CPI da Covid-19. Parte dos senadores teme que a sessão desta quarta-feira seja tumultuada e pouco produtiva. Luciano Hang, que é apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro, postou um vídeo nas redes sociais nesta semana em que aparece algemado. Ele adisse que comprou o objeto para que seja usado caso seja preso durante o seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). “Se por acaso eles não aceitarem aquilo que eu vou falar, já comprei uma algema. Vou entregar uma chave para cada senador. E que me prendam”, disse.