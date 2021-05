CPI da Covid-19: Primeiro governador será ouvido em 29 de junho; confira o calendário

Próxima sessão, marcada para 1º de junho, ouvirá a médica Nise Yamaguchi; novos depoimentos de Pazuello e Queiroga ainda não têm data para ocorrer

Diego Peres/Secretaria de Comunicação do governo do Amazonas Alvo de operação da Polícia Federal, Wilson Lima será questionado sobre a crise do oxigênio no Estado do Amazonas



O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), definiu, nesta quinta-feira, 27, o calendário de depoimentos das próximas semanas. Na próxima sessão da comissão, marcada para a terça-feira, 1º, será ouvida a médica Nise Yamaguchi, apontada como integrante do suposto gabinete paralelo de assessoramento do presidente Jair Bolsonaro – em sua oitiva, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que partiu da imunologista a proposta para que a bula da cloroquina fosse alterada, a fim de indicá-la para o tratamento do coronavírus . O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), será o primeiro gestor estadual a comparecer ao Senado, no dia 29 de junho.

Aziz também estabeleceu as datas para os depoimentos do ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde Élcio Franco Filho, do ex-assessor de Pazuello Marcos Arnoud Marques, conhecido como Markinhos Show, do empresário Carlos Wizard Martins, outro nome apontado como integrante do gabinete paralelo, do assessor da Presidência para assuntos internacionais, Filipe Martins, e do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, que sofreu impeachment por ter sido considerado culpado por crime de responsabilidade na gestão de contratos na área da Saúde durante a pandemia. Entre o final de junho e o início de julho, também serão ouvidos os governadores do Pará, Hélder Barbalho (MDB), e do Piauí, Wellington Dias (PT), e o secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo. A CPI da Covid-19 ainda não estabeleceu as datas dos novos depoimentos de Pazuello e do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que foram reconvocados na sessão desta quarta-feira, 26.

Confira abaixo o calendário: