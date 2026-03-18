CPI do Crime Organizado aprova convocação de ex-namorada de Daniel Vorcaro

É a segunda CPI que pede a presença de Graeff. Na semana passada, a CPI do INSS também aprovou a convocação da influenciadora

Divulgação / Instagram Martha Gonçalves Graeff, namorada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master



A CPI do Crime Organizado aprovou nesta quarta-feira, 18, a convocação de Martha Graeff, ex-namorada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A CPI entende que Graeff é “interlocutora frequente e destinatária de relatos feitos por Daniel Vorcaro ao longo de período relevante das apurações” de irregularidades cometidas pela instituição financeira.

O relator da CPI do Crime Organizado, Alessandro Vieira (MDB-SE), é um dos autores do requerimento. Vieira elenca que Graeff foi informada em tempo real de encontro de Vorcaro com autoridades dos Três Poderes.

“Nesse contexto, Martha Graeff emerge como testemunha de importância singular e insubstituível, não por figurar como investigada – e este ponto merece ser sublinhado com clareza -, mas precisamente por ser apontada, segundo os elementos informativos colhidos no âmbito da investigação, como interlocutora frequente e destinatária de relatos feitos por Daniel Vorcaro ao longo de período relevante das apurações”, afirmou o relator.

Testemunhas convocadas por CPI são obrigadas a comparecer à comissão para prestar depoimento e têm o compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho.

É a segunda CPI que pede a presença de Graeff para prestar depoimento. Na semana passada, a CPI do INSS também aprovou a convocação da ex-namorada de Vorcaro.

Como mostrou o Estadão, Vorcaro transferiu para ela bens que podem superar R$ 520 milhões. O dono do Master criou uma estrutura jurídica nos EUA com ex-noiva como beneficiária, na qual está, por exemplo, a casa de mais de R$ 450 milhões em Miami, além de tê-la presenteado com itens de alto valor.

A Polícia Federal suspeita de blindagem patrimonial.

O advogado Lucio de Constantino, que representa a influenciadora, nega. Segundo ele, Martha não tem imóveis, veículos nem valores oriundos do relacionamento com o ex-banqueiro, tanto no Brasil quanto no exterior.

A CPI do Crime Organizado pautou requerimento contra políticos de oposição, sob protestos de apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

Articulação do grupo barrou a votação do ex-presidente do PL, Valdemar Costa Neto, do ex-prefeito de Salvador ACM Neto e de Giselle dos Santos Carneiro da Silva, ex-assessora da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

*Estadão Conteúdo