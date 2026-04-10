CPI do Crime Organizado: relatório final será votado na terça-feira após oitiva de Cláudio Castro

Convocação do ex-governador do Rio de Janeiro, na condição de testemunha convocada, visa esclarecer as falhas estruturais e as dificuldades enfrentadas pelo estado no combate às facções criminosas

Joédson Alves / Agência Brasil Cláudio Castro © Joédson Alves/Agência Brasil



A CPI do Crime Organizado entra em sua fase decisiva na próxima semana. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, confirmou presença para prestar depoimento na terça-feira (14), às 9h. A oitiva é considerada o último grande ato do colegiado antes da leitura e votação do relatório final, previstas para o período da tarde do mesmo dia.

A convocação de Castro foi uma iniciativa do relator da CPI, senador Alessandro Vieira. No requerimento, o parlamentar justifica a importância do depoimento, classificando o Rio de Janeiro como um “laboratório das mais sofisticadas dinâmicas do crime organizado no país”.

A expectativa dos membros da comissão é que o ex-governador, que anteriormente não compareceu quando convidado, possa agora, na condição de testemunha convocada, esclarecer as falhas estruturais e as dificuldades enfrentadas pelo estado no combate às facções criminosas.