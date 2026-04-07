CPI do Crime Organizado: senadores criticam STF por desobrigar ida de Ibaneis
Clima de insatisfação dominou a abertura da reunião da comissão, liderada pelo presidente, senador Fabiano Contarato, e pelo relator, senador Alessandro Vieira
A queda de braço entre o Poder Legislativo e o Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (07). Integrantes da CPI do Crime Organizado reagiram com duras críticas a recentes decisões da Corte que, segundo os parlamentares, estão “inviabilizando” os trabalhos investigativos e esvaziando as prerrogativas do Congresso Nacional.
O clima de insatisfação dominou a abertura da reunião da comissão, liderada pelo presidente, senador Fabiano Contarato, e pelo relator, senador Alessandro Vieira. O descontentamento dos senadores foca em dois movimentos principais do Judiciário:
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A ausência de Ibaneis Rocha: O ministro André Mendonça concedeu um habeas corpus que desobrigou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, de comparecer à CPI. Ibaneis havia sido convocado como testemunha, mas a decisão judicial permitiu sua ausência, frustrando os planos da relatoria.
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Sigilo financeiro: O relator Alessandro Vieira também mirou o ministro Alexandre de Moraes, que restringiu o compartilhamento de relatórios financeiros do COAF com comissões de investigação. Segundo Vieira, o órgão de controle está sendo “ameaçado” pela decisão, o que trava o rastreio de fluxos financeiros ilícitos.
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