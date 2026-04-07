CPI do Crime Organizado: senadores criticam STF por desobrigar ida de Ibaneis

Clima de insatisfação dominou a abertura da reunião da comissão, liderada pelo presidente, senador Fabiano Contarato, e pelo relator, senador Alessandro Vieira

Carlos Moura / Agência Senado Senado aprova guarda compartilhada de animais de estimação em caso de divórcio



A queda de braço entre o Poder Legislativo e o Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (07). Integrantes da CPI do Crime Organizado reagiram com duras críticas a recentes decisões da Corte que, segundo os parlamentares, estão “inviabilizando” os trabalhos investigativos e esvaziando as prerrogativas do Congresso Nacional.

O clima de insatisfação dominou a abertura da reunião da comissão, liderada pelo presidente, senador Fabiano Contarato, e pelo relator, senador Alessandro Vieira. O descontentamento dos senadores foca em dois movimentos principais do Judiciário: