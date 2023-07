CPI do MST aprova convocação de Gonçalves Dias; governistas barram requerimento contra Rui Costa

Ex-ministro do GSI, demitido após divulgação de imagens do Planalto no dia 8 de Janeiro, será ouvido para falar de ações Abin no monitoramento de invasões de terra ocorridas no governo Lula

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Data da oitiva de Gonçalves Dias ainda não foi definida



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MST aprovou, nesta terça-feira, 11, a convocação do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias, para depor em data ainda não definida. O ex-chefe da pasta foi demitido após a divulgação de imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de Janeiro, quando um grupo invadiu e depredou a sede dos Três Poderes, em Brasília. Nas gravações, Dias aparece circulando ao lado de manifestantes. Apesar disso, a oitiva do ex-ministro de Lula não tem relação com os atos violentos. O militar será ouvido para prestar esclarecimentos sobre ações da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no monitoramento de invasões de terra ocorridas durante o atual governo quando sob sua gestão enquanto Ministro. A sessão desta terça-feira, 11, foi destinada à análise de requerimentos. Apesar da aprovação da convocação de Gonçalves Dias, o colegiado poupou o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. O pedido foi retirado de pauta após articulação dos governistas. Ex-governador da Bahia, Costa é alvo de reclamações de parlamentares em razão de uma alegada falta de traquejo político. O requerimento que mira Costa deverá voltar a ser apreciado pela comissão na primeira semana de agosto. A base do governo Lula selaram um acordo com o relator, Ricardo Salles (PL-SP), e o presidente da comissão, Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS).