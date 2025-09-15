CPMI vota seis requerimentos de convocação de pessoas ligadas a Maurício Camisotti e Camilo Antunes, o ‘Careca do INSS’

As esposas de Antunes e Camisotti serão ouvidas na próxima quinta-feira, na comissão que investiga descontos bilionários de aposentados e pensionistas do instituto

Carlos Moura/Agência Senado Membros da CPMI do INSS dão entrevista coletiva para divulgar ações do colegiado



A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito deve votar nesta terça-feira (16) o pedido de comparecimento de Tânia Carvalho dos Santos, esposa de Antônio Carlos Camilo Antunes; Romeu Carvalho Antunes, filho do “Careca do INSS”; e dos sócios Rubens Oliveira Costa e Milton Salvador de Almeida Júnior. Além disso, a CPMI vai convocar Cecília Montalvão, esposa de Maurício Camisotti, e o advogado Nelson Wilians, alvo de operação da Polícia Federal na semana passada. Todos serão ouvidos na condição de testemunhas.

Para o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), essa é uma resposta do colegiado à defesa de Antônio Carlos Camilo em relação ao acordo que foi feito com os parlamentares da CPMI. “É uma resposta que a CPMI quer dar claramente à falta de seriedade do advogado da defesa de Antônio Carlos Camilo em relação ao acordo que foi feito conosco.”

Nos bastidores, parlamentares afirmam que uma possível delação do “Careca do INSS” e de Maurício Camisotti é de interesse da comissão. Pelo regimento do Congresso, não há acordo de delação premiada em casos de depoimentos na CPMI, mas a Mesa estuda caminhos para um possível acordo por meio da Suprema Corte, a partir do processo que está nas mãos de André Mendonça no STF.

De acordo com o relator da CPMI, nenhum dos seis convocados para depor na comissão é investigado pela Polícia Federal. “Na pauta de amanhã, não há ninguém arrolado como investigado. A comissão não tem dados de nenhum dos citados como investigados. Nós temos dados dessas pessoas como testemunhas.”

Mesmo estando presos após operação da Polícia Federal, Camilo Antunes e Maurício Camisotti foram convidados a comparecer à comissão, após um pedido do presidente da CPMI, Carlos Viana, ao Supremo Tribunal Federal. Mas ambos investigados negaram o pedido, e a oitiva foi cancelada pelo colegiado. A votação de amanhã está prevista para as 14h.