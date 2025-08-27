Cuiabá sedia fórum sobre sustentabilidade e desenvolvimento econômico com presenças de Temer, Meirelles e Doria

Lideranças políticas e empresariais discutem descarbonização, transição energética e competitividade diante das mudanças climáticas em evento na capital mato-grossense

Divulgação/Lide Fórum Lide em Cuiabá acontece no Espaço Reali, no Buffet Leila Malouf



Começa nesta quarta-feira (27), em Cuiabá, o Fórum de Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico, promovido pelo Lide Mato Grosso em parceria com a Assembleia Legislativa (ALMT). O evento reunirá políticos e empresários para debater temas ligados à economia verde e aos desafios da transição energética. Entre os presentes estarão o ex-presidente Michel Temer, o governador em exercício de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, o presidente da ALMT, Max Russi, o presidente do Lide Mato Grosso, Igor Taques, e o chairman do Lide, Luiz Fernando Furlan.

Os debates contarão ainda com nomes como o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, o ex-governador de São Paulo João Doria, a ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira, a ex-ministra da Agricultura Kátia Abreu, o ex-senador Romero Jucá e lideranças do agronegócio, como o presidente da Aprosoja-MT, Lucas Costa Beber.

Entre os temas em discussão estão o compromisso de governos e empresas com a descarbonização, a construção de um agro mais sustentável, a competitividade global diante das mudanças climáticas, a transição energética e a chamada diplomacia do clima.

No segundo dia, a programação começa às 8h30, com palestras de Henrique Meirelles, do ex-presidente da Petrobras Jean Paul Prates e do secretário nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Aloisio Lopes Pereira de Melo. Também participam o ex-presidente do BNDES Paulo Rabello de Castro, o superintendente da Fundação Amazônia Sustentável Virgílio Viana, o deputado federal Arnaldo Jardim (SP) e o presidente da Fiemt, Silvio Rangel. O encerramento está previsto para o meio-dia de quinta, seguido de um almoço.

Segundo o presidente do Lide Mato Grosso, Igor Taques, a proposta é criar um ambiente de diálogo entre setor público e privado. “O evento coloca Mato Grosso no centro da agenda nacional sobre economia verde e inovação”, afirmou.