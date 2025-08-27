Jovem Pan > Notícias > Política > Haddad nega intenção de se candidatar em 2026, apesar da pressão de presidente do PT

Haddad nega intenção de se candidatar em 2026, apesar da pressão de presidente do PT

Ministro revelou que já comunicou sua decisão à direção do partido e, inclusive, ao próprio Edinho Silva, mas admitiu que o assunto ainda não foi tratado diretamente com o presidente Lula

'Eu não tenho a intenção, neste momento, de ser candidato'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou que não tem a intenção de se candidatar nas eleições de 2026. A declaração contrasta diretamente com a estratégia defendida pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, que apontou Haddad como um nome crucial para fortalecer o palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo. Durante a entrevista, o ministro foi categórico sobre seu posicionamento. “Eu continuo com a mesma opinião sobre 2026. Eu não tenho a intenção, neste momento, de ser candidato”, afirmou. Ele revelou que já comunicou sua decisão à direção do partido e, inclusive, ao próprio Edinho Silva, mas admitiu que o assunto ainda não foi tratado diretamente com o presidente Lula.

A fala do ministro, em entrevista ao UOL, ocorre em um momento em que a cúpula do PT articula os cenários para a reeleição de Lula. No último sábado (23), Edinho Silva declarou que as principais lideranças da legenda, incluindo Haddad, “terão que cumprir papel eleitoral” para consolidar o projeto nacional. Embora o ministro negue a candidatura, integrantes do partido consideram provável sua participação na disputa pelo governo paulista ou por uma vaga no Senado.

Segundo Edinho, o PT trabalha para construir um palanque forte em São Paulo, estado politicamente estratégico. Uma das possibilidades ventiladas é a candidatura do vice-presidente Geraldo Alckmin ao governo do estado, o que abriria espaço para Haddad concorrer ao Senado.

Enquanto o PT busca fortalecer suas alianças, legendas do Centrão, que atualmente compõem a base do governo, movimentam-se para lançar uma candidatura própria à Presidência, tendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como principal nome. Ciente desse cenário, Edinho Silva afirmou que a decisão final sobre as alianças e candidaturas passará pelo presidente Lula. “Quando os cenários estiverem construídos, o processo decisório passa pelo presidente Lula”, concluiu o dirigente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

