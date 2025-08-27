Jovem Pan > Notícias > Política > Após gesto do centrão a Tarcísio, filhos de Bolsonaro endurecem discurso contra aliados

Após gesto do centrão a Tarcísio, filhos de Bolsonaro endurecem discurso contra aliados

Em meio ao julgamento do suposto plano de golpe pelo Supremo, Carlos e Eduardo Bolsonaro veem oportunismo em movimento pela candidatura do governador de São Paulo

  • Por da Redação
  • 27/08/2025 13h38
Eduardo Barreto/CMRJ O vereador Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro O vereador Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Os filhos de Jair Bolsonaro, Carlos e Eduardo, têm intensificado suas críticas a aliados que demonstram apoio à candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Eles acusam esses gestos de serem oportunistas, especialmente em um momento delicado para o ex-presidente, que está enfrentando um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Carlos Bolsonaro expressou sua indignação em relação à falta de empatia dos aliados, enquanto Eduardo se opôs à ideia de que alguém da família poderia substituir seu pai na disputa eleitoral. Ele enfatiza que qualquer decisão política será tomada em conjunto pela família. Atualmente, Eduardo está nos Estados Unidos e busca ser visto como o sucessor de Bolsonaro, embora não tenha sido mencionado em uma pesquisa recente sobre possíveis candidatos.

Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro tem adotado uma postura mais reservada, evitando críticas a Tarcísio, que é considerado um aliado estratégico. Aliados do ex-presidente afirmam que as atitudes dos filhos não refletem a postura conciliadora que Jair Bolsonaro estaria adotando neste momento. A expectativa é que a candidatura de Tarcísio seja formalizada após o desfecho do julgamento de Bolsonaro. O governador tem se aproximado do mercado financeiro e do agronegócio, embora tenha negado qualquer intenção de se candidatar à presidência. No entanto, seu discurso tem sido interpretado como uma sinalização de que ele está se posicionando como candidato.

Recentemente, Valdemar Costa Neto, presidente do Republicanos, destacou que o Brasil enfrentará uma escolha entre passado e futuro nas eleições de 2026. Ele também mencionou que Tarcísio poderia ser um candidato à presidência pelo PL, embora o governador não tenha confirmado essa possibilidade. Nos bastidores, há um crescente apoio de líderes de outros partidos para uma eventual candidatura de Tarcísio.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

