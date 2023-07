Lula diz que Biden concorrer à reeleição com mais de 80 anos é um ‘estímulo’ para ele

Presidente dos Estados Unidos disse ao petista que tentará o segundo mandato em 2024; durante a campanha, chefe do Executivo brasileiro havia assegurado que não participaria do pleito de 2026

EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI O presidente Lula concedeu entrevista exclusiva ao SBT. Íntegra será exibida nesta noite.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a notícia de que o presidente norte-americano Joe Biden irá se candidatar à reeleição nos Estados Unidos, no pleito marcado para novembro do ano que vem, é um “estímulo” para ele. Biden tem 80 anos de idade e terá completado 82 nas eleições dos EUA de 2024. Lula disse que conversou sobre o assunto com o chefe do governo dos EUA durante sua viagem ao Japão, em maio deste ano, para participar da Cúpula do G7. “Eu perguntei se era verdade que ele iria concorrer. Ele falou: ‘Vou’. Eu falei: ‘Isso é um estímulo’. Eu sou mais novo do que ele”, contou o presidente em entrevista ao SBT, que será exibida na noite desta quinta-feira, 6.

Durante a campanha presidencial, Lula afirmou em diversas declarações públicas que não teria a intenção de concorrer à reeleição, devido à idade, e que prepararia um candidato à altura até as próximas eleições. Lula tem 77 anos. Caso se candidate em 2026, terá 80 anos. Apesar do apoio à decisão de Biden, Lula disse na entrevista considerar uma “irresponsabilidade” tratar das eleições de 2026 neste momento e que não permite que os ministros do seu governo façam campanha. “É importante que a gente tenha muita paciência, muito cuidado. Eu não vou permitir que ministro meu faça política antes do tempo. Faça política depois que chegar março ou abril de 2026, quando tiver a convenção partidária, que quiser se afastar do governo… Então ele poderá ser candidato”, avisou.