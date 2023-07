Daniel Silveira chama Do Val de ‘palhaço’ e diz que nome de Moraes não foi citado em reunião com Bolsonaro

Em carta escrita na prisão, ex-deputado federal rebate versão do senador, que afirma ter debatido plano para gravar ministro do STF com intuito de anular eleições de 2022

Mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo Carta foi escrita por Daniel Silveira no sábado, 22



O ex-deputado federal Daniel Silveira, que voltou a ser preso em fevereiro de 2023, após perder o mandato na Câmara dos Deputados, rebate a versão apresentada pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) sobre uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro que ocorreu em 9 de dezembro do ano passado, na qual, segundo o parlamentar do Espírito Santo, foi discutido um plano para gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a fim de anular as eleições de 2022, vencidas pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em carta escrita na prisão, obtida pela Jovem Pan, Silveira chama Do Val de “palhaço” e diz que o enredo narrado pelo ex-colega de Congresso Nacional é “ridícula” e uma “baboseira”. De acordo com a versão do ex-deputado, o senador o pediu para conversar com Bolsonaro para passar uma “informação importante” envolvendo o magistrado.

“Na semana seguinte o levei ao presidente, claro, após avisá-lo que Marcos do Val insistiu muito. O presidente o recebeu como qualquer outro parlamentar. A conversa durou pouco tempo, entre 10 minutos ou pouco mais e peça que não me cobre que seja um cronômetro para marcar tempo de uma porcaria de reunião que se tornou um circo por conta de um palhaço”, inicia Silveira. “Palhaço este que inventou uma história que torna-se cada vez mais ridícula pelo óbvio. Presidente nem eu jamais havíamos visto o membro da Swat, CIA, FBI, Mossad e Tutti quanti, portanto, por que pediríamos a ele, logo ele, uma idiotice desta? Só um idiota roxo acreditaria nesta baboseira”, segue Silveira. “Ademais, por que Alexandre de Moraes confessaria a ele, logo a ele, algo substancial que o incriminasse? Tem que ser um completo idiota para acreditar nesta história”, escreve o ex-deputado.

Em depoimento à Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que, na reunião ocorrida em dezembro, não foi discutido nenhum plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes. “Inclusive, nada foi falado sobre o ministro Alexandre de Moraes”, garante o ex-chefe do Executivo federal. Na quarta-feira, 19, Marcos do Val também depôs e apresentou uma versão diferente. O senador afirma que a ideia de grampear o integrante da Suprema Corte foi, sim, tratada no encontro. Ainda segundo Do Val, a ideia para atingir Moraes com o intuito de anular o pleito vencido por Lula foi tramada por Daniel Silveira. Em nota, a defesa do ex-deputado afirma que as informações prestadas pelo ex-parlamentar à PF “corroboram com o que fora dito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em depoimento vazado, refutando como mentirosas as ilações apresentadas por Do Val, que responderá civil e criminalmente por seus atos”.