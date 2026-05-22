Eduardo Bolsonaro diz que foi importunado em casa nos EUA: ‘Formalizamos um B.O.’

O ex-deputado federal afirma que uma pessoa ficou ao redor de sua residência sem autorização; caso foi registrado em boletim de ocorrência

Reprodução/X/@BolsonaroSP Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reside no Texas, nos EUA



O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que reside no Texas, afirmou nesta sexta-feira (22) ter acionado a polícia local após sua esposa identificar uma pessoa circulando ao redor de sua residência. “Estão achando que vão ficar importunando a vizinhança, stalkeando ou trazendo terror para a minha família. Isso não ficará assim”, disse Eduardo em entrevista exclusiva à Jovem Pan.

Ele relatou que foi informado da situação pela esposa, por meio de um telefonema. Segundo ele, sua filha Georgia foi a primeira a ser abordada pela pessoa, que, mesmo após o contato inicial, permaneceu circulando pelo condomínio. “A esposa com a voz trêmula, tivemos que chamar a polícia. E aí você já imagina como é que fica, né, cara? Eu com duas crianças dentro de casa, a gente sempre pensa no pior. Então botamos a décima marcha no carro, viemos aqui correndo”, relatou o deputado.

“Tivemos que chamar a polícia. Eu com duas crianças dentro de casa, a gente sempre pensa no pior. Então botamos a décima marcha no carro, viemos aqui correndo”, relatou o deputado, que disse morar um bairro tranquilo e que a presença inesperada do indivíduo causou estranheza na vizinhança. “Aqui tem um crime de stalking, tem um crime de invasão de propriedade, tem um crime de distúrbio da privacidade. Isso daí não é brincadeira”, frisou.

Segundo ele, sua filha Georgia foi a primeira a ser abordada pela pessoa, que, mesmo após o contato inicial, permaneceu circulando pelo condomínio. “Aí já abre a porta, vai falando com a criança, vai falando com a minha esposa. Aí você consegue puxar e já imaginar o que está passando pela nossa cabeça”, disse.

“As pessoas que batem na porta da sua casa aqui são pessoas convidadas, você está esperando aquela visita, você conhece as pessoas”, explicou, sem fazer ameaças explícitas. “Não estou fazendo ameaça a ninguém, estou falando que é uma situação totalmente grave, que foge da rotina”, completou.

A polícia foi acionada, registrou boletim de ocorrência e ficou com fotos do suspeito. Segundo o deputado, os agentes prometeram intensificar rondas na região e deixaram um contato direto para eventual nova ocorrência. “A polícia falou que a próxima vez, se porventura a pessoa aparecer por aqui, para ligar para eles na hora. Porque aí a abordagem é feita na hora. Vai depender do grau do ocorrido — a pessoa pode ser detida, levada para a delegacia”, afirmou Eduardo Bolsonaro.

O parlamentar disse ainda não saber se o caso abrirá inquérito, mas acredita que sim.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.