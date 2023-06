Lula pediu que ministros liberem cargos ‘o mais breve possível’ para ajudar Padilha na articulação política, diz Rui Costa

Cobrança do presidente ocorreu durante reunião ministerial desta quinta-feira, 15, que durou mais de nove horas no Palácio do Planalto

Reprodução/YouTube/TV BrasilGov Ministro da Casa Civil, Rui Costa, concedeu entrevista coletiva após reunião ministerial do governo Lula, nesta quinta-feira, 15



O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse, na noite desta quinta-feira, 15, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu para que os ministros liberem cargos nos ministérios “o mais breve possível” para ajudar o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na articulação política. A cobrança do presidente ocorreu durante reunião ministerial desta quinta que durou mais de nove horas no Palácio do Planalto. “O presidente reiterou para que todos apoiem e ajudem Padilha a cumprir os compromissos que ele assumiu. Uma vez que tem uma quantidade de cargos que foram indicados na negociação da composição do governo e os ministérios ainda não colocaram no sistema essas indicações”, disse Rui Costa. Ele ainda acrescentou que articulação política exercida por Padilha necessita da contribuição de todos. “O pedido do presidente foi para haver essa colaboração mútua e todo mundo tocar afinado e no mesmo tom”, complementou.

A determinação do Lula acontece em um momento em que o Congresso critica a articulação da terceira administração de Lula e tem pressionado por espaço no governo para aprovar os projetos de interesse do Planalto. Mais cedo, o presidente afirmou que não há mais espaço para a inclusão e novas ideias em seu plano de governo. Lula afirmou durante a reunião que a gestão tenha traçado os planos, os quais devem realizar até o dia 31 de dezembro de 2026, quando acaba o seu mandato. “Daqui pra frente vamos ser proibidos de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora. A única coisa que pode mudar é a criação de escolas porque, cada vez que uma pessoa pedir uma escola, vou dizer que a gente vai fazer”, afirmou o presidente. Lula defendeu que gestão não terá políticas de cada ministro, mas de propostas alinhadas ao governo. “os ministros não podem apresentar propostas e começar a fazê-las sem discutir com a Casa Civil, sem transformar isso em uma política de governo. É assim que tem que ser e é assim que funciona um governo sério. Não é a política de cada ministro, é a política do governo do qual nós fazemos parte”, discursou.

Rui Costa também comentou sobre a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Ele confirmou que chefe de pasta excedeu o tempo limite para fala de cada ministro e que outros também, em especial as mulheres, também se estenderam e brincou: “Mas é a reparação. Dando mais voz e mais tempo para as mulheres”, disse. A continuidade de Daniela no comanda da pasta ainda é incerta. Nos bastidores, porém, a saída é dada como certa. O União Brasil defende a substituição a substituição imediata da deputada federal licenciada pelo deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), que tem a benção da bancada e é um nome próximo ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). A sigla ameaçou fazer oposição ao presidente caso decida manter Daniela na pasta. Conforme a Jovem Pan mostrou, o governo espera que a ministra peça demissão do cargo. A informação é do repórter André Anelle, da Jovem Pan News. Ontem, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos), marido da ministra Daniela Carneiro, disse que ela pode sim sair da pasta, porque não quer causar problemas ao presidente Lula diante da pressão do União Brasil pelo Ministério do Turismo. O prefeito disse que Lula e Daniela choraram quando conversaram pessoalmente, que entendem o jogo político e que a troca está nas mãos do presidente.