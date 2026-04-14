Datafolha: 55% acreditam que ministros do STF estão envolvidos no Caso Master

De acordo com o levantamento, 69% dos entrevistados disseram ter conhecimento das suspeitas sobre o caso; 4% afirmam que não há envolvimento de membros da Corte

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO O Supremo Tribunal Federal foi citado no escândalo envolvendo o Banco Master, alvo de investigações por fraudes financeiras.



Pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira (14) aponta que 55% dos brasileiros dizem ter conhecimento das suspeitas de ligação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com o caso do Banco Master e acreditam que há envolvimento de integrantes da Corte.

Outros 4% afirmam não acreditar em qualquer participação, enquanto 10% dizem não saber avaliar. Ao todo, 69% dos entrevistados declaram ter ao menos ouvido falar do episódio, que tem gerado desgaste ao STF nos últimos meses.

Por outro lado, 30% afirmam não ter conhecimento sobre o caso. Nesse grupo não foi questionado sobre eventual opinião em relação ao possível envolvimento de ministros.

Entre eleitores de Lula e Flávio

A percepção sobre o caso varia conforme a intenção de voto. Entre os que declaram voto no presidente Lula (PT), 42% dizem acreditar no envolvimento de ministros do STF.

Já entre os eleitores do senador Flávio Bolsonaro (PL), esse índice sobe para 70%. Entre os que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, 48% compartilham dessa avaliação.

O STF foi citado no escândalo envolvendo o Banco Master, alvo de investigações por fraudes financeiras. Parte das suspeitas ganhou força após a descoberta de mensagens atribuídas ao ministro Alexandre de Moraes no celular do ex-banqueiro e proprietário da instituição, Daniel Vorcaro.

O ministro Dias Toffoli também é mencionado no contexto do caso. Ele foi sócio da empresa Maridt, que vendeu participação no resort Tayayá ao Fundo Arleen, administrado pela Reag instituição citada na operação Carbono Oculto, da Polícia Federal.

Metodologia

O levantamento ouviu 2.004 pessoas entre os dias 7 e 9 de abril, em 137 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03770/2026.