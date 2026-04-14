Prefeito eleito no domingo é afastado por suposta ligação com o CV

Operação do MP e da PF investiga fraudes em licitações, desvio de recursos e financiamento a facção na prefeitura de Cabedelo (PB), com contratos que podem chegar a R$ 270 milhões

Divulgação / Câmara Municipal de Cabedelo Prefeito de Cabedelo (PB), Edvaldo Neto (Avante), é afastado do cargo dois dias após ser eleito, por suposta ligação com o CV



O prefeito de Cabedelo (PB), Edvaldo Neto (Avante), eleito no último domingo (12), foi afastado do cargo nesta terça-feira (14), por suposta ligação com o Comando Vermelho (CV). Ele foi preso no âmbito da Operação Cítrico, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba (Gaeco/MPPB), pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU).

A ação cumpre 21 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares, incluindo o afastamento do prefeito e de servidores públicos. De acordo com os órgãos, o objetivo é aprofundar a coleta de provas, preservar a investigação e impedir a continuidade das supostas irregularidades.

A investigação aponta que uma organização criminosa atuava na Prefeitura de Cabedelo por meio de contratações fraudulentas de empresas de mão de obra ligadas à “Tropa do Amigão”, braço do Comando Vermelho. Funcionários da facção teriam se infiltrado na estrutura municipal, permitindo a circulação de dinheiro público para o crime organizado. Os contratos administrativos teriam sido usados ainda como forma de manter poder, influência territorial e “blindagem institucional”.

Segundo o MP e a PF, o esquema envolvia um consórcio entre agentes políticos da alta cúpula da cidade, empresários e membros da facção. O valor total dos contratos investigados pode chegar a R$ 270 milhões. A apuração indica crimes de frustração do caráter competitivo de licitação, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e financiamento de organização criminosa. Outros delitos podem ser identificados ao longo das investigações.

Os órgãos destacaram que a operação reforça o compromisso de combater a corrupção e a infiltração do crime organizado nas estruturas públicas.

Edvaldo Neto foi eleito no último domingo prefeito de Cabedelo em uma eleição suplementar. Ele recebeu 16.180 votos, o equivalente a 61,21% dos votos válidos, com Evilásio Cavalcanti Neto (Avante) como vice.

A Jovem Pan procurou a prefeitura, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.