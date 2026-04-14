PSDB reforça candidatura própria e descarta aliança com PT em SP

Dirigentes do partido tucano disseram que não há nenhum diálogo ou avanço oficial no sentido de se firmar aliança para o pleito deste ano

Divulgação/PSDB Paulo Serra, ex-prefeito de Santo André, é o presidente do PSDB em São Paulo



A Executiva Estadual do PSDB de São Paulo afirmou que “não existe qualquer possibilidade de aproximação do PSDB de São Paulo com o PT para as eleições de 2026”. A possibilidade de uma aliança entre os partidos, rivais históricos, ganhou força nos últimos dias na tentativa de fortalecer a chapa de Fernando Haddad no Estado.

Dirigentes do partido tucano disseram que não há nenhum diálogo ou avanço oficial no sentido de se firmar aliança para o pleito deste ano. Em nota enviada, a legenda reforça a possibilidade de o PSDB ter candidatura própria para o Governo do Estado de São Paulo, sendo o pré-candidato o presidente da Executiva Estadual do partido, o ex-prefeito de Santo André e atual vice-presidente nacional dos tucanos, Paulo Serra.

Com este cenário, o pré-candidato ao governo paulista perde opções para ampliar sua base de apoio. A estratégia era atrair partidos de centro e conquistar os eleitores do interior paulista, que historicamente são mais conservadores e identificados com os candidatos de centro-direita.