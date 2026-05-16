Datafolha: Lula e Flávio aparecem empatados com 45% das intenções de voto no 2º turno

Levantamento foi realizada antes do vazamento das conversas envolvendoo senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, em que ele cobrava o empresário sobre o investimento em torno do filme ‘Dark Horse’

PR e Agência Senado Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) são os favoritos nas eleições 2026



Uma pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado (16) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, empatados no segundo turno das eleições de 2026. Lula e Flávio aparecem com 45% das intenções de voto. Nove por cento disseram que votariam em branco ou nulo e 1% não soube responder.

Em abril, Flávio Bolsonaro aparecia numericamente à frente, com 46%, contra 45% de Lula.

O levantamento foi realizado antes do vazamento das conversas envolvendo Flávio e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, em que ele cobrava o empresário sobre o investimento em torno do filme “Dark Horse”, que conta a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. O levantamento foi realizado na segunda-feira (12) e na terça-feira (13).

A pesquisa foi realizada com 2.004 pessoas, em 139 municípios do Brasil. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o código BR-00290/2026.

Comparado a Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD), Lula abriu vantagem de 6 pontos. O atual presidente aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Minas Gerais surge com 40%. Já Caiado tem 39%.

Em abril, Lula aparecia empatado com Flávio, Zema e Caiado no segundo turno.

Essa foi a primeira pesquisa divulgada depois do Intercept Brasil tornar pública a converca entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro.

Nas mensagens, Flávio chama Vorcaro de ‘irmão’ e cobra empresário uma quantia no valor de R$ 134 milhões, dos quais R$ 61 milhões foram efetivamente pagos à produção do filme entre fevereiro e maio de 2025. A conversa aconteceu um dia antes da operação da Polícia Federal (PF) que prendeu o ex-dono do Banco Master no Aeroporto de Guarulhos.