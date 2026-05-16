‘Página virada’, diz Zema sobre crítica a Flávio por negociação com Vorcaro

O ex-governador mineiro negou ter rompido com o senador e afirmou continuar respeitando a família Bolsonaro

Reprodução/Instagram @flaviobolsonaro Zema disse que foi duro com Flávio por ter 'ficado decepcionado'



Pré-candidato a presidente, Romeu Zema (Novo) disse neste sábado (16) que a crítica feita ao senador e também pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por ter pedido dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro é “página virada”.

Logo após o áudio com o pedido vir à tona, Zema gravou um vídeo dizendo que o conteúdo era “imperdoável” e um “tapa na cara dos brasileiros”. Passados três dias, agora ele nega ter rompido com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e diz que eles estarão juntos no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Eu fui duro porque eu fiquei muito decepcionado, mas eu agi de acordo com os meus princípios e valores. E, para mim, é uma página virada”, disse ele durante encontro do Partido Novo em Belo Horizonte (MG).

A primeira declaração de Zema sobre o assunto o tornou alvo do bolsonarismo e praticamente enterrou as chances dele se tornar vice de Flávio, como vinha sendo cogitado.

O próprio senador disse que o ex-governador de Minas Gerais se precipitou ao “pré-condená-lo”. “Ele se equivocou. Jamais faria isso com ele”, disse Flávio Bolsonaro a jornalistas na sexta-feira (15).

Para Zema, contudo, não houve rompimento político. Ele afirmou que é próximo e continua respeitando a família Bolsonaro.

“Não houve nenhuma ruptura. Houve uma manifestação dura da minha parte, que fiquei decepcionado, mas o cenário continua o mesmo, a pré-candidatura dele, a minha pré-candidatura e tenho certeza de que no segundo turno nós estaremos todos juntos contra a esquerda, contra o PT que tem destruído esse país”, declarou.

Reportagem do site The Intercept revelou mensagens por escrito e áudios nos quais Flávio pede dinheiro a Vorcaro para ajudar a bancar a produção de um filme sobre Bolsonaro.

Os diálogos de Flávio Bolsonaro com Vorcaro, divulgados pelo site, são autênticos e fazem parte da extração do conteúdo do primeiro telefone celular do banqueiro apreendido pela Polícia Federal (PF) na primeira fase da Operação Compliance Zero.

Segundo o site, teria havido uma negociação para que Vorcaro ajudasse com uma contribuição equivalente a US$ 24 milhões e que já teriam sido feitos pagamentos até 2025 no valor de US$ 10 milhões.

Em posicionamentos sobre o caso, Flávio confirmou que solicitou os recursos, mas negou qualquer irregularidade. Segundo ele, foi uma negociação privada de um patrocínio para um filme privado, sem utilização de dinheiro público.

O senador afirmou ainda não ter recebido dinheiro ou qualquer outra vantagem de Vorcaro e que também não ofereceu vantagens em troca do aporte do ex-presidente do Master.

Flávio e Zema disputam o eleitorado bolsonarista, mas o ex-governador mineiro vinha adotando cautela ao marcar diferenças em relação ao filho do ex-presidente. Flávio já havia publicado imagens ao lado de Zema em suas redes sociais.