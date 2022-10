Ipec indica segundo turno entre Haddad e Tarcísio; confira os números

Vantagem do petista para o candidato do Republicanos é de 10 pontos percentuais

Montagem Jovem Pan: RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO, ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO e GUILHERME DIONíZIO/ESTADÃO CONTEÚDO Pesquisa do Ipec aponta segundo turno entre Haddad e Tarcísio de Freitas em São Paulo



A última pesquisa de intenção de votos do Ipec (antigo Ibope), em São Paulo, mostra Fernando Haddad (PT) na liderança com 41% dos votos válidos. Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece na sequência com 31% e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), que tenta a reeleição, marca 22%. O petista tem uma vantagem de 10 pontos percentuais em relação ao ex-ministro da Infraestrutura. Em relação ao levantamento anterior do instituto, a vantagem do petista diminuiu, já o candidato do Republicanos aumentou a vantagem para 9 pontos percentuais sobre Garcia. Vinicius Poit (Novo), Gabriel Colombo (PCB), Antonio Jorge (Democracia Cristã), Elvis Cezar (PDT), Carol Vigliar (Unidade Popular) e Altino Júnior (PSTU) têm 6%. A pesquisa ouviu dois mil eleitores entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, em 83 municípios paulistas. O primeiro turno das eleições 2022 ocorre neste domingo, 2. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número SP-05847/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-03126/2022.