Datena deve iniciar pré-campanha para Prefeitura de São Paulo na próxima semana

Divulgação/PSDB Recentemente, Datena deixou suas funções na televisão devido à legislação eleitoral, que impede candidatos de manterem programas de TV



O pré-candidato José Luiz Datena deve iniciar sua pré-campanha na próxima semana, conforme informações de dirigentes do PSDB. A expectativa é que o apresentador e jornalista comece suas atividades na segunda-feira, após uma série de adiamentos. Inicialmente, havia a previsão de que Datena começaria a pré-campanha no último fim de semana, mas motivos pessoais levaram ao adiamento. Agora, o início está remarcado para o dia 15, quando o jornalista deve ir às ruas para dar início à sua pré-campanha. Os tucanos estão estudando locais movimentados para o pontapé inicial, com opções como o Mercadão e o Largo 13, ambos na região central de São Paulo. Recentemente, Datena deixou suas funções na televisão devido à legislação eleitoral, que impede candidatos de manterem programas de TV. Ele pediu férias e deve entrar em licença, mas ainda não fez nenhuma aparição pública desde o anúncio de sua pré-candidatura, em 13 de junho. O início da pré-campanha está marcado para um mês após o lançamento oficial.

Nos bastidores, a pré-candidatura de Datena é vista com receio, dado seu histórico de desistências em concorrer a cargos públicos, incluindo o de senador. Ele já passou por mais de 10 partidos, mas, segundo pessoas próximas, desta vez está decidido a seguir adiante. Internamente, Datena tem participado ativamente de diversas reuniões, embora ainda não tenha aparecido publicamente como pré-candidato. A expectativa é que na próxima semana ele comece a pré-campanha de forma mais visível. Os dirigentes do PSDB esperam que a presença de Datena nas ruas e em eventos públicos ajude a consolidar sua imagem.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini