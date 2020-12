Davi Alcolumbre volta em Macapá e relata ‘tranquilidade’ 

Presidente do Senado é irmão do candidato à prefeitura da cidade, Josiel Alcolumbre (DEM)

GABRIEL PENHA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/12/2020 Senador Davi Alcolumbre (DEM) vota na capital do Amapá, Macapá



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), votou na manhã deste domingo, 6, em Macapá (AP). As eleições foram adiadas na capital em razão da crise de energia que atingiu o Amapá em novembro, com um apagão que deixou o estado no escuro por quase quatro dias, seguido por um período de 20 dias de racionamento até que o fornecimento fosse normalizado. A decisão de adiar as eleições no Amapá foi tomada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso. O acerto se deu após uma conversa reservada com o Alcolumbre. “O que nós vemos hoje, em todos os locais de votação, é a liberdade, com muita tranquilidade. Essa liberdade de exercer o voto, com seriedade, transparência, é o que a gente espera”, disse Alcolumbre, em nota enviada pela sua assessoria de imprensa.

“A democracia brasileira, forte e destemida, se consolida hoje. Como cidadão macapaense, exerço meu direito de voto. Mas, ao mesmo tempo como senador e presidente do senado, exalto a participação de todos no processo. A democracia é o pilar mais importante da sociedade”, diz ainda o senador na nota. Seu irmão, Josiel Alcolumbre (DEM), é candidato à prefeitura da cidade e aparece na liderança das pesquisas de intenção de votos. A última pesquisa Ibope, divulgada na sexta-feira, 4, apontou Josiel Alcolumbre na liderança, com 28% das intenções de voto. Na sequência, aparece Dr. Furlan, do Cidadania, com 14%. Ele está empatado tecnicamente com Patrícia Ferraz, do Podemos, e Capi, do PSB, que já votaram neste domingo. Cirilo Fernandes (PRTB) teve 10% das intenções de voto, Guarany (PSL), 9%, e Paulo Lemos (PSOL), 7%.