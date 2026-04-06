De olho nas eleições, 17 ministros de Lula deixam governo; 21 permanecem

Pela legislação eleitoral, ocupantes de cargos no Executivo devem deixar os postos até seis meses antes do pleito para disputar as eleições

Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula ao lado de ministros durante reunião ninisterial, na Residência oficial da Granja do Torto, em Brasília.



O governo do presidente Lula (PT) teve 17 baixas por causa da descompatibilização de ministros que deixaram a Esplanada para se candidatar nas eleições de 2026. Da equipe de Lula, 20 devem permanecer até o fim do mandato.

Ainda há o caso do advogado-geral da União, Jorge Messias, que continua no governo, mas deverá ser sabatinado no Senado para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

A legislação eleitoral obriga que autoridades com cargo no Executivo deixem os seus postos em até seis meses antes das eleições para participar dos pleitos. O prazo para essa descompatibilização se esgotou no sábado (4). A regra não vale para candidatos à reeleição no Executivo, como Lula e governadores, dentre estes, o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O presidente Lula ainda fez uma troca interna para recompor a chefia do Ministério da Agricultura e Pecuária. Para suprir a falta do ex-ministro Carlos Fávaro, que deixou o governo para concorrer ao Senado, Lula transferiu o então ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, para o comando da pasta. Quem comanda agora o ministério deixado por André de Paula é Édipo Araújo.

Veja os ministros que deixaram o governo Lula para disputar as eleições:

– André Fufuca, ex-ministro do Esporte – vai disputar ou o Senado ou o governo do Maranhão;

– Anielle Franco, ex-ministra da Igualdade Racial – vai disputar a Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro;

– Camilo Santana, ex-ministro da Educação – participará da campanha do governador Elmano de Freitas (PT), mas pode substituí-lo se houver ordem de Lula;

– Carlos Fávaro, ex-ministro da Agricultura e Pecuária – pré-candidato a um novo mandato ao Senado por Mato Grosso;

– Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda – pré-candidato ao governo de São Paulo;

– Geraldo Alckmin, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – vai ser candidato à reeleição como vice-presidente;

– Gleisi Hoffmann, ex-ministra da Secretaria de Relações Institucionais – pré-candidata ao Senado pelo Paraná;

– Jader Filho, ex-ministro das Cidades – pré-candidato à Câmara dos Deputados pelo Pará;

– Macaé Evaristo, ex-ministra dos Direitos Humanos e Cidadania – pré-candidata à Câmara dos Deputados por Minas Gerais;

– Márcio França, ex-ministro do Microempreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte – pré-candidato à Câmara dos Deputados ou Senado por São Paulo;

– Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima – pré-candidata à Câmara dos Deputados ou Senado por São Paulo;

– Paulo Teixeira, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – pré-candidato a um novo mandato na Câmara dos Deputados por São Paulo;

– Renan Filho, ex-ministro dos Transportes – pré-candidato ao governo de Alagoas;

– Rui Costa, ex-ministro da Casa Civil – vai concorrer ao Senado pela Bahia;

– Silvio Costa Filho, ex-ministro dos Portos e Aeroportos – vai concorrer a um novo mandato na Câmara dos Deputados por Pernambuco;

– Simone Tebet, ex-ministra do Planejamento e Orçamento – vai concorrer ao Senado por São Paulo;

– Sônia Guajajara, ex-ministra dos Povos Indígenas – vai concorrer a um novo mandato na Câmara dos Deputados por São Paulo;

Veja os 21 ministros que seguem no governo:

– Alexandre Padilha, ministro da Saúde;

– Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia;

– André de Paula, ministro da Agricultura e Pecuária;

– Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos;

– Frederico Siqueira, ministro das Comunicações;

– Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência;

– Gustavo Feliciano, ministro do Turismo;

– Jorge Messias, ministro da Advocacia-Geral da União;

– José Múcio, ministro da Defesa;

– Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação;

– Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego;

– Márcia Lopes, ministra das Mulheres;

– Marcos Amaro, ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

– Margareth Menezes, ministra da Cultura;

– Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores;

– Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação Social;

– Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União;

– Waldez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional;

– Wellington César Lima e Silva, ministro da Justiça e Segurança Pública;

– Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;

– Wolney Queiroz, ministro da Previdência Social.

*Estadão Conteúdo