PoderData: 48% veem trabalho da Câmara como ‘péssimo’; Senado índice vai para 44%

A pesquisa foi realizada entre o dia 30 de maio e 1 de junho e ouviu 2.500 pessoas em 166 municípios nas 27 unidades da Federação, e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais e para menos, com nível de confiança de 95%

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Plenário da Câmara dos Deputados apreciou nesta quarta-feira (27) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de fim da escala 6x1.



Uma pesquisa do PoderData divulgada nesta quinta-feira (4) apontou que a Câmara dos Deputados tem uma rejeição maior do que o Senado Federal do Brasil. Os dois aparecem com uma desaprovação de 48% e 44%, respectivamente. A pesquisa foi realizada entre os dias 30 de maio e 1 de junho, ouviu 2.500 pessoas em 166 municípios nas 27 unidades da federação e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento perguntou como os entrevistados avaliavam o trabalho da Câmara dos Deputados: 48% dos entrevistados disseram que avaliam o trabalho como ruim ou péssimo; 34% falaram que é regular; 10%, ótimo ou bom; e 9% não souberam responder.

Questionados sobre como avaliavam o comando da Câmara sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em comparação ao do ex-presidente Jair Bolsonaro, 48% avaliam que está pior do que no mandato anterior. Outros 33% analisam como regular; 10%, como ótimo ou bom; e 9% não souberam responder.

A pesquisa também ouviu os entrevistados sobre como analisam o trabalho do Senado Federal. Para 44% deles, o trabalho está ruim ou péssimo; 33% o analisam como regular; 15%, como ótimo ou bom; e 7% não souberam responder.

Sobre a comparação entre o governo de Lula e o de Bolsonaro, para 44%, o comando atual está pior do que o anterior. Já 33% disseram que está regular, enquanto 15% o avaliaram como ótimo ou bom. Outros 8% não souberam responder.