De saída: Derrite deixa o cargo de secretário de Segurança no dia 1º de dezembro

De volta à Câmara dos Deputados, ele indicou ao governador dois nomes: Osvaldo Nico Gonçalves e Marcello Streifinger

Lula Marques/Agência Brasil Guilherme Derrite em debate sobre a PEC da Segurança Pública na Câmara Foto: Lula Marques/Agência Brasil



O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite (Progressistas-SP), confirmou que deixará o cargo no dia 1º de dezembro de 2025, retornando ao mandato na Câmara dos Deputados.

O processo já havia começado em novembro, quando Derrite se licenciou temporariamente da pasta para reassumir a cadeira de deputado e comandar a relatoria do projeto de lei anti-facção que deve ser apreciado pelo Senado em breve.

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tinha o desejo de ter Derrite até o fim de março, prazo para a desincompatibilização – Derrite deve tentar o Senado nas eleições de 2026. Mas Tarcísio teria avaliado como excelente o desempenho dele à frente a da secretaria e no comando do PL Anti-facção e, por isso, concordado com a exoneração.

O novo secretário

À reportagem, Derrite confirmou que indicou dois nomes ao governador: Osvaldo Nico Gonçalves, atual secretário executivo de segurança pública e Marcello Streifinger, atual secretário de administração penitenciária. A palavra final é de Tarcísio de Freitas.

Expectativa para 2026

A saída de Guilherme Derrite acontecerá em uma cerimônia oficial da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), um dos batalhões de elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no dia 1º de dezembro, data em que Derrite faz três anos do convite do governador.

A volta de Guilherme Derrite à Câmara dos Deputados é estratégica por conta da influencia desempenhada por ele nos últimos três anos como secretário. A expectativa é que ele acompanhe temas importantes no Congresso como a PEC da Segurança e eventuais propostas de emendas constitucionais. Ele também mira uma vaga no Senado nas eleições de 2026.