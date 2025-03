Carnaval de São Paulo atraiu 16,5 milhões de foliões

Aumento de visitantes e participantes resultou em um impacto econômico expressivo, gerando R$ 3,4 bilhões e criando 50 mil empregos diretos e indiretos

MARLON COSTA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO A infraestrutura de atendimento também foi um ponto alto do carnaval, com 20 postos de atendimento espalhados pela cidade



O Carnaval de São Paulo deste ano foi um marco histórico, estabelecendo novos recordes de público e impacto econômico. Com a participação de 601 blocos e mais de 16,5 milhões de foliões, o evento se destacou como o maior já realizado na cidade e no Brasil. Em comparação ao ano anterior, houve um aumento significativo de 1,5 milhão de pessoas nas ruas e um crescimento impressionante de 73,7% no número de turistas. Este aumento de visitantes e participantes resultou em um impacto econômico expressivo, gerando 3,4 bilhões de reais e criando 50 mil empregos diretos e indiretos. Além disso, a preocupação com o bem-estar dos foliões foi evidente, com a distribuição de 1,8 milhão de copos de água.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, expressou sua satisfação com os resultados alcançados, destacando o esforço e a dedicação da equipe durante o carnaval. O programa de monitoramento e segurança da Prefeitura, conhecido como Smart Sampa, desempenhou um papel crucial na manutenção da ordem durante o evento. Graças a esse sistema, 14 foragidos foram presos e 24 pessoas foram detidas em flagrante, além de mais de 8 mil apreensões realizadas.

O secretário de Segurança Municipal, Orlando Morando, ressaltou a redução nos casos de roubos e furtos de celulares em comparação ao ano anterior, indicando uma melhoria significativa na segurança do evento. A infraestrutura de atendimento também foi um ponto alto do carnaval, com 20 postos de atendimento espalhados pela cidade, realizando um total de 4.015 atendimentos. Destes, apenas 83 pessoas precisaram ser transferidas para unidades de saúde, demonstrando a eficácia do atendimento local.

O transporte público também foi um elemento essencial para o sucesso do evento, com os ônibus municipais transportando 35 milhões de passageiros durante o carnaval, sendo quase 21 milhões nos cinco dias oficiais da festa. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha revelou que 99% dos foliões aprovaram o carnaval de rua deste ano, elogiando a variedade de blocos e a diversidade de ritmos musicais. No entanto, a segurança e a disponibilidade de banheiros públicos foram os itens que receberam as menores avaliações, com notas de 7,5 e 7,3, respectivamente.

Publicado por Luisa Cardoso