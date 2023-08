Defesa de Carla Zambelli diz que hacker ‘usa e abusa de fantasias’ e nega acusações

Em nota, o advogado Daniel Leon Biakski afirma que versões de Walter Delgatti Net ‘mudam com os dias’ e são recheadas de mentiras

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Defesa pontua no comunicado que o profissional, mais conhecido como "hacker da Vaza Jato", "usa e abusa" de fantasias em suas palavras



A defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) negou as declarações feitas pelo hacker Walter Delgatti Neto, em depoimento à CPMI do 8 de Janeiro, a respeito de suposta contratação dele para invadir sistemas do Judiciário e a promessa de emprego feita pela parlamentar. Em nota encaminhada ao site da Jovem Pan, o advogado Daniel Leon Biakski, que representa a parlamentar, novamente ” refuta e rechaça qualquer acusação de prática de condutas ilícitas e ou imorais pela parlamentar, inclusive, negando as aleivosias e teratologias mencionadas pelo senhor Walter Delgatti”. A defesa pontua no comunicado que o profissional, mais conhecido como “hacker da Vaza Jato”, “usa e abusa” de fantasias em suas palavras: “Suas versões mudam com os dias, suas distorções e invenções são recheadas de mentiras, bastando notar que a cada versão, ele modifica os fatos, o que é só mais um sintoma de que a sua palavra é totalmente despida de idoneidade e credibilidade”, menciona Biakski. O advogado ressalta ainda que não teve acesso aos autos da investigação e que, assim que possível, fará uma manifestação mais ampla para “justamente para desmerecer publicamente os embustes criados”. Como o site da Jovem Pan mostrou, em depoimento à Polícia Federal, na quarta-feira, 16, Walter Delgatti Neto afirmou que recebeu cerca de R$ 40 mil da deputada federal para invadir “qualquer sistema do Judiciário”. Após oitiva de quase quatro horas, o advogado Ariovaldo Moreira disse que Delgatti relatou ter recebido R$ 14 mil em depósito bancário da parlamentar e o restante foi dado em espécie. Segundo a defesa, o hacker apresentou provas relacionadas aos pagamentos.