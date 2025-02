Defesa de Mauro Fernandes pede impedimento de Dino em julgamento sobre 8 de Janeiro

Argumento que sustenta a alegação se baseia na função que o ministro exercia na época, quando ocupava o cargo no Ministério da Justiça e Segurança Pública

A defesa do general Mauro Fernandes solicitou que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), seja impedido de participar do julgamento relacionado a uma suposta trama golpista que ocorreu em 8 de janeiro de 2023. Nesse dia, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram as sedes dos Três Poderes. O principal argumento da defesa é que Dino era ministro da Justiça e Segurança Pública durante os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando a sede dos Três Poderes foi invadida. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apontou que os eventos de 8 de janeiro estão ligados a um complô golpista que teria sido organizado entre novembro e dezembro de 2022, envolvendo membros do governo Bolsonaro.

O ex-presidente é acusado de ser o líder dessa organização criminosa. Em resposta, a defesa de Bolsonaro também sinalizou a possibilidade de pedir o impedimento de Dino e do ministro Cristiano Zanin. Os advogados de Fernandes sustentam que a participação de Dino nos eventos em questão justifica o pedido de impedimento, ressaltando que suas declarações públicas demonstram uma postura tendenciosa. O pedido foi enviado ao presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, que ainda não estabeleceu um prazo para se pronunciar sobre a questão. Por fim, a defesa de Mauro Fernandes refuta qualquer envolvimento do general em um plano golpista, buscando assim afastar as acusações que pesam sobre ele.

