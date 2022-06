Defesa de Milton Ribeiro solicita a anulação da decisão que prendeu ex-ministro

Advogados acusam o juiz da primeira instância de agir de maneira ‘parcial’ e ‘tendenciosa’; pedido foi realizado ao desembargador Ney Bello que determinou a liberdade do ex-membro do governo Bolsonaro

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Milton Ribeiro, ministro da Educação, teria participação em um suposto esquema de alocação de recursos à prefeituras aliadas a pastores evangélicos em troca de apoio presidencial



Os advogados do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, solicitaram ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) nesta terça-feira, 28, que o desembargador Ney Bello anule a decisão proferida pelo juiz federal Renato Borelli que levou o ex-governista à prisão. Na visão da defesa, Borelli agiu de maneira “tendenciosa” e “parcial” ao solicitar a prisão preventiva de Ribeiro. No documento obtido pela equipe de reportagem da Jovem Pan, o advogado Daniel Bialski afirma que o “excessivo pronunciamento” do juiz de primeira instância em sua decisão “coloca em jogo a legalidade e a regularidade de todo o já processado”. A defesa também afirma que a “lei processual determina que a Autoridade Coatora preste informações, só isso e nada mais. Não é facultado ao Julgador de origem realizar a defesa de sua posição, como se parte interessada fosse”. Bialski acusa o pronunciamento de Borelli de realizar “juízos de valor” sobre Milton e, com isso, quebra a isenção esperada pela função.