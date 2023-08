Defesa de Walter Delgatti pede ao STF que ele fique em ‘silêncio absoluto’ na CPMI do 8 de Janeiro

Advogados alegam que ‘qualquer declaração do paciente poderá prejudicá-lo’; oitiva do hacker da ‘Vaza Jato’ está prevista para a quinta-feira, 17

Os advogados de Walter Delgatti Neto, mais conhecido como hacker da “Vaza Jato”, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para que ele possa ficar em “silêncio absoluto” durante depoimento na CPMI do 8 de Janeiro, previsto para acontecer na quinta-feira, 17. Como o site da Jovem Pan antecipou, inicialmente, a oitiva estava marcada para acontecer no dia 10, mas foi adiada. Agora, a defesa alega que “qualquer declaração do paciente poderá prejudicá-lo”, o pedido tem como objetivo assegurar o direito ao silêncio absoluto. “Considerando que a decisão que o convocou para depor na CPMI determina que o mesmo tem o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, considerando ainda que qualquer declaração do paciente poderá prejudicá-lo, além de que existe o risco de que atos constrangedores possam ocorrer durante o seu depoimento perante a CPMI, a presente impetração possui o único propósito de assegurar-lhe o direito ao silêncio absoluto”, disse a defesa.