Ala bolsonarista enxerga ‘força bruta’ em pré-candidatura de Flávio

Ala mais bolsonarista da direita elogia escolha de Flávio Bolsonaro para disputar o Planalto



Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro reagiram com apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, indicado pelo próprio pai. O senador já se reúne com parlamentares de direita e centro para discutir o projeto.

Para o deputado federal Messias Donato (Republicanos-ES), Flávio representa um “projeto que já mostrou resultados para o Brasil”. “Ele representa um projeto que já mostrou resultados para o Brasil: responsabilidade com o dinheiro público, respeito à Constituição, mais segurança, mais liberdade e menos impostos”, afirmou Donato, acrescentando que é um nome que vai “unir a direita para enfrentar a esquerda nas urnas”.

O vice-presidente da Comissão de Agricultura, deputado federal Rodrigo da Zaeli (PL-MT), avaliou como “oportuna” a indicação. “Até mesmo porque representa toda essa militância bolsonarista que nós temos”, disse Zaeli, argumentando que a indicação coloca “um ordenamento” no grupo, com uma “orientação única” na ausência do ex-presidente.

Preocupação com “tração” e alianças

Nesta segunda-feira, Flávio Bolsonaro se reuniu com presidentes de partidos e líderes partidários. O senador afirmou que os dirigentes do União Brasil, Antônio Rueda, e do PP, Ciro Nogueira, questionaram a capacidade de “tração” de sua candidatura. Ele rebateu, dizendo que seu nome “está tracionado” e que sua candidatura é “irreversível”, posição reforçada pelo pai.

“Reforcei a eles que minha candidatura é irreversível, apresentei novos números de pesquisas, e ouvi a mesma mensagem do meu pai”, disse Flávio após visitar Jair Bolsonaro, preso na Superintendência da PF em Brasília. Ele negou mal-estar com o Centrão e afirmou depender do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para o sucesso eleitoral.

Pesquisas indicam “empate técnico” com Lula

Pesquisas divulgadas após a condenação do ex-presidente têm chamado a atenção. O deputado federal Capitão Alden (PL-BA) disse que, antes do anúncio de Flávio, números já mostravam um empate técnico com o presidente Lula.

“A pesquisa do Instituto Veritá foi feita antes do anúncio oficial. Mesmo assim, Flávio já aparece empatado tecnicamente com Lula”, afirmou Alden. “Isso é força bruta de transferência eleitoral”, completou.

O parlamentar defendeu que a direita tem “vários nomes competitivos”, o que seria uma “força”. “Enquanto a esquerda depende de um único líder envelhecido e desgastado, a direita apresenta Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro e outros quadros com capacidade real de vencer em 2026”, disse. Para ele, o cenário “desmonta a tese de fragilidade e confirma o peso específico do bolsonarismo”.

