DEM e PSL definem nome e número do novo partido; saiba quais serão

Decisão ocorreu em reunião na tarde desta quarta-feira, 29; convenção conjunta foi convocada para o dia 6 de outubro

Reprodução/Estadão Conteúdo/Flickr Planalto Fusão de DEM e PSL deve resultar na criação de uma 'superbancada' no Congresso, apostam os caciques partidários



As cúpulas do DEM e do PSL definiram, na tarde desta quarta-feira, 29, o nome e o número do partido que surgirá da fusão das duas legendas. O União Brasil será representado pelo 44, deixando para trás o 25 do Democratas e o 17 do Partido Social Liberal. “A premissa da fusão é ser nome novo e número novo, e este foram os melhores avaliados em pesquisas qualitativas e referendados na reunião dos partidos”, disse à Jovem Pan o deputado federal Efraim Filho (DEM-PB), líder da sigla na Câmara dos Deputados. Os dirigentes partidárias das siglas marcaram para o dia 6 de outubro a convenção conjunta para formalizar o acordo.