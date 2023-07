Deputada apresenta projeto de lei para frear gastos de Lula em viagens internacionais

Presidente pode ser obrigado a se hospedar em embaixadas; valor com passagens, estadias e outras despesas já chegaram a R$ 7 milhões nos seis primeiros meses de mandato

Cláudio Kbene/PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, embarca para nova viagem ao exterior



A deputada federal Rosana Valle (PL-SP) apresentou, na última quinta-feira, 13, um projeto de lei (PL) na Câmara que obriga o Presidente da República a se hospedar em embaixadas brasileiras durante viagens internacionais. A justificativa da PL, segundo o texto apresentado, foi o gasto de mais de R$7 milhões nos seis primeiros meses deste mandato com hospedagens, esse valor arca com as acomodações do presidente, sua esposa e a comitiva. “Como é consabido as viagens internacionais são parte do mister de um chefe de Estado e não se pode querer impedir que elas aconteçam durante seu mandato. O que não se pode aceitar são viagens luxuosas com dinheiro público, o que seria um desvirtuamento da finalidade da própria viagem”, afirma o texto da PL. “Este projeto de lei tem como objetivo estabelecer medidas para a contenção de gastos durante as viagens internacionais do presidente da República, buscando utilizar de forma mais econômica os recursos públicos”. Caso não haja embaixada ou a edificação não tenha estrutura para oferecer acomodações adequadas e seguras, o Presidente da República poderá optar por um espaço alternativo, de acordo com a PL.